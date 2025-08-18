Siêu xe McLaren Senna triệu đô của ông Đặng Lê Nguyên Vũ lộ diện tại Hà Nội

Tuy sở hữu rất nhiều các mẫu xe thể thao, siêu xe và siêu SUV của hãng xe Anh quốc Aston Martin, song doanh nhân ngành cà phê chỉ sở hữu duy nhất một chiếc siêu xe của thương hiệu xe Anh quốc McLaren.

Đặc biệt hơn, đây là chiếc xe thứ 154 trong tổng số 500 chiếc trên toàn cầu.

Ảnh: Nguyễn Đức

Mới đây, một người kinh doanh xe có tiếng tại TP.HCM đã đăng tải hình ảnh chiếc McLaren Senna màu trắng kèm dòng chữ UN đang trong quá trình đưa lên xe chuyên dụng.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc hypercar này thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Nơi chiếc xe xuất hiện là một chi cục hải quan ở TP.Hà Nội. Chưa rõ chiếc xe hiện đã quay trở lại TP.HCM hay chưa.

Điều đó khiến nhiều người không khỏi tò mò lý do mà chiếc siêu xe triệu USD của doanh nhân ngành cà phê xuất hiện tại Hà Nội.

Đây cũng là nơi chiếc Lamborghini Aventador SV Roadster màu vàng của đại gia Sài Gòn từng xuất hiện vào năm 2023 trước khi quay trở lại phía Nam.