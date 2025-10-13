Siêu xe Maserati MC20 giá 20 tỷ của DJ Ngân 98 vừa bị bắt có gì đặc biệt

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, biệt danh "Ngân 98") để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Ngân bị cáo buộc sử dụng cách thức "hàng tặng kèm" để tuồn ra thị trường sản phẩm giảm cân không phép, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ảnh: FBNV

“Ngân 98” vốn được biết đến là một nữ DJ nổi tiếng ở TP.HCM nhờ ngoại hình nóng bỏng và phong cách trình diễn táo bạo. Cuối năm 2023, nữ DJ này khiến nhiều người bất ngờ khi mạnh tay chi 20 tỷ mua chiếc Maserati MC20. Ngân thường đăng tải nhiều hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc bên siêu xe này.