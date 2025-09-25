Siêu xe Lamborghini giá 35 tỷ của đại gia Vũng Tàu tái xuất trên đường phố

Vài năm trở lại đây, số lượng các mẫu siêu xe Lamborghini 2 cửa về Việt Nam rất ít dù nhiều mẫu không phải phiên bản sản xuất giới hạn theo số lượng. Đơn cử như chiếc Huracan EVO AWD từng được showroom tư nhân nhập khẩu về nước ta có giá sau thuế ước tính gần 30 tỷ đồng, cao hơn đối thủ Ferrari F8 tới 4-5 tỷ đồng.

Ảnh: Nguyễn Nghĩa

Tuy nhiên, vẫn có đại gia mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng để sở hữu phiên bản độc nhất Việt Nam. Điển hình trong số đó là chủ nhân chiếc Lamborghini Huracan STO - một đại gia chơi xe kín tiếng ở TP.HCM (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, xe xuất hiện ở nước ta từ năm 2021 và nhập khẩu qua showroom của Phan Công Khanh.