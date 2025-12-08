Siêu xe Lamborghini gắn biển số 567.89 về tay đại gia Hà Nội, đổi biển tứ quý 8

Mới đây, giới yêu xe tiếp tục xôn xao trước thông tin chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 gắn biển số Hà Nội kèm dãy số tứ quý 8: 30M-088.88. Theo tìm hiểu của báo VietNamNet, biển số này trúng đấu giá trên trang chủ công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam với số tiền lên tới 700 triệu đồng.

Số lượng siêu xe, xe siêu sang biển số đẹp ngày càng tăng tại nước ta, sau khi nhà nước cho phép đấu giá biển số. Điển hình như chiếc Lamborghini Aventador LP700-4 mang biển số tứ quý 8 (30K-788.88), chiếc McLaren 750S gắn biển số tứ quý 9 (51L-599.99) hay chiếc Lamborghini Huracan Tecnica với biển số 51K-899.99.

Được biết, chiếc siêu xe này từng mang biển số 43A-567.89. Sau khi đổi chủ và mang biển số mới, biển số cũ nhiều khả năng đã được chủ nhân cũ thu về để lắp lên chiếc xe khác. Như vậy, đây là chiếc Huracan thứ 3 tại Việt Nam có biển số tứ quý, sau chiếc Huracan Tecnica biển tứ quý 9 của đại gia Sài Gòn và chiếc Huracan LP610-4 biển tứ quý 8 của đại gia Cần Thơ.

Nguyên bản, xe mang ngoại thất sơn màu cam - tông màu có trên 3 chiếc Huracan tại Việt Nam. Do thường được chủ nhân cũ dán decal, nước sơn này còn khá mới. Xe từng được nâng cấp gói độ Verona Edizione của hãng độ Vorsteiner từ Mỹ với giá lên tới hơn 200 triệu đồng, nhưng đã tháo bỏ sau khi về tay chủ nhân hiện tại và chỉ giữ lại cánh gió bằng sợi carbon.