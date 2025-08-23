Siêu xe Lamborghini bản offroad giá 15 tỷ lộ diện tại TPHCM, gầm cao như sedan

Từ năm 2022 đến nay, số lượng siêu xe bản giới hạn về Việt Nam ngày càng ít. Các đại gia Việt giảm mua sắm siêu xe triệu USD so với thời điểm năm 2019-2021. Thay vào đó, nhiều người chọn cách mua xe từ thị trường Campuchia hoặc Lào để tiết kiệm chi phí, đồng thời dễ mua bán hơn xe trong nước.

Ảnh: Hờ Đăng

Mới đây, trong một hội nhóm về siêu xe bỗng lan truyền hình ảnh chiếc Lamborghini Huracan Sterrato xuất hiện tại TPHCM. Thông tin này khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ, bởi đây là chiếc Sterrato đầu tiên của đại gia Việt mua về.

Ảnh: Quốc Lâm

Trước đó vào tháng 9/2024, ba chiếc Sterrato khác đã cập bến nước ta nhưng thuộc diện tạm nhập tái xuất và đến Sài Gòn để tham gia hành trình Gumball3000.