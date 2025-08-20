Siêu xe Ferrari F50 màu vàng cực hiếm vừa được bán với giá kỷ lục

Cuối tuần qua, giới mê xe chấn động khi chiếc Ferrari F50 sản xuất năm 1997 màu vàng Giallo Modena cực hiếm lập kỷ lục mới trên sàn đấu giá. Xe được bán với giá 9,245 triệu USD (xấp xỉ 235 tỷ đồng), vượt xa mức dự đoán ban đầu khoảng 6,5-7,5 triệu USD và gần gấp đôi giá trung bình của F50 trong vài năm gần đây.

Chiếc F50 này là một trong chỉ 55 chiếc F50 dành cho thị trường Mỹ, từng thuộc sở hữu của nhà thiết kế huyền thoại Ralph Lauren. Và đặc biệt hơn khi chỉ có 2 chiếc trên toàn thế giới xuất xưởng với màu vàng Giallo Modena.