Siêu xe Ferrari F50 màu vàng cực hiếm vừa được bán với giá kỷ lục

Cuối tuần qua, giới mê xe chấn động khi chiếc Ferrari F50 sản xuất năm 1997 màu vàng Giallo Modena cực hiếm lập kỷ lục mới trên sàn đấu giá. Xe được bán với giá 9,245 triệu USD (xấp xỉ 235 tỷ đồng), vượt xa mức dự đoán ban đầu khoảng 6,5-7,5 triệu USD và gần gấp đôi giá trung bình của F50 trong vài năm gần đây.
Chiếc F50 này là một trong chỉ 55 chiếc F50 dành cho thị trường Mỹ, từng thuộc sở hữu của nhà thiết kế huyền thoại Ralph Lauren. Và đặc biệt hơn khi chỉ có 2 chiếc trên toàn thế giới xuất xưởng với màu vàng Giallo Modena.
Sau khi Ralph Lauren bán lại năm 2003, xe thuộc về một cặp vợ chồng ở Virginia (Mỹ) và gần như "ẩn danh" khỏi công chúng kể từ năm 2009 đến nay.
Để chuẩn bị cho phiên đấu giá, xe được bảo dưỡng toàn diện tại Ferrari Central Florida vào năm 2024 với các hạng mục thay mới bình xăng, lốp và phanh.
Trước đó, xe cũng từng được Ferrari Classiche cấp giấy chứng nhận "Nguyên bản" vào năm 2009 nhờ giữ nguyên toàn bộ linh kiện gốc. Quãng đường lăn bánh lúc đó chỉ khoảng 8.690km.
Ferrari F50 sử dụng động cơ V12 dung tích 4.7 lít hút khí tự nhiên lấy cảm hứng từ các mẫu xe đua F1, đi kèm hộp số sàn 6 cấp - một cấu hình hiếm hoi trong kỷ nguyên hypercar hiện đại.
Trong quá khứ, F50 thường bị “lép vế” trước đàn anh F40 hay hậu duệ Enzo. Tuy nhiên, giá trị sưu tầm của F50 nguyên bản, ít kilomet đang tăng mạnh, và mức giá kỷ lục vừa thiết lập đã khẳng định vị thế huyền thoại của mẫu xe này.
Một số hình ảnh về chiếc xe siêu đắt đỏ này:
(Theo Carscoops)