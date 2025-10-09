Siêu xe Ferrari 849 Testarossa vừa ra mắt, đại gia Việt chốt hết suất đầu tiên

Màn ra mắt mẫu siêu xe Ferrari 849 Testarossa hybrid plug-in mới nhất vừa diễn ra tại Milan, Ý. Đây là siêu phẩm hybrid hiệu suất cao tiếp nối dấu ấn Ferrari SF90 Stradale tại Việt Nam và là cột mốc quan trọng trong hành trình điện khí hoá của thương hiệu ngựa chồm.

Theo nhà sản xuất công bố, 849 Testarossa sở hữu khối động cơ V8 tăng áp kép 3.9L với ba mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 1.050 mã lực – cao hơn 50 mã lực so với SF90 Stradale. Với hệ dẫn động bốn bánh và công nghệ phân bổ lực kéo thông minh, mẫu siêu xe này chỉ mất chưa đầy 2,3 giây để tăng tốc từ 0–100 km/h và đạt tốc độ tối đa trên 330 km/h.

Ferrari 849 Testarossa hybrid plug-in mới nhất vừa ra mắt tại Milan, Ý và đã được đại gia Việt đặt mua sớm. Ảnh: Ferrari

Ngoài ra, 849 Testarossa còn có khả năng vận hành hoàn toàn bằng điện trong phạm vi khoảng 25 km nhờ bộ pin lithium-ion 7,45 kWh. Các chế độ vận hành được tùy chỉnh qua eManettino, từ eDrive tiết kiệm đến Qualify tối đa hiệu năng.