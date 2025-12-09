Siêu xe Ferrari 812 GTS đổi biển trắng tiêu tốn 15 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Vốn là một tín đồ của Ferrari, ông Đặng Lê Nguyên Vũ ngày càng sở hữu nhiều siêu xe của thương hiệu ngựa chồm Ý. Tính đến nay, số lượng xe Ferrari trong bộ sưu tập xe trị giá nghìn tỷ của ông đã lên tới hàng chục chiếc, với đa dạng các mẫu xe từ cổ điển tới hiện đại. Gần đây nhất, ông đã tậu chiếc Ferrari 812 GTS đầu tiên tại Việt Nam, với giá không dưới 25 tỷ đồng.

Ảnh: Vũ Hùng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh chiếc Ferrari 488 Pista phiên bản Coupe (mui cứng) mang biển số TP.HCM khiến giới yêu xe không khỏi bất ngờ. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc siêu xe đang thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Năm 2024, ông mua lại chiếc xe từ một đại gia khác. Thời điểm đó, xe mang biển số ngoại giao.