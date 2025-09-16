Siêu xe Ferrari 488 va chạm xe đầu kéo gây xôn xao trên mạng, giá bán rất rẻ

Những vụ va chạm giao thông của siêu xe, xe sang luôn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Mỗi cú va chạm không chỉ gây thiệt hại rất nhiều tiền mà còn tạo nên sự tiếc nuối cho giới yêu xe. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về giá trị còn lại của chiếc xe và danh tính chủ nhân của nó.

Ảnh: Lâm Khôi

Chiếc Ferrari 488 đen đủi này là một minh chứng. Cụ thể, cách đây vài ngày, mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh chiếc siêu xe va chạm với chiếc xe đầu kéo tại TP.HCM. Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chiếc Ferrari vừa đi tham dự buổi lễ khai trương của một đại gia chơi xe có tiếng và đang trở về nhà.

Vụ việc khiến cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc tình huống này chiếc xe nào đi sai. Đến nay chưa có bất kỳ một video từ camera hành trình trong vụ va chạm này được tiết lộ, do đó không thể khẳng định lỗi thuộc về chiếc siêu xe hay xe đầu kéo. Được biết, phần sườn chiếc Ferrari 488 đã bị xước sơn và gãy tay nắm cửa.