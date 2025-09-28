Siêu xe Ferrari 488 Pista tái xuất sau 3 năm gây tai nạn chết người ở Hà Nội

Tại Việt Nam, số lượng siêu xe đã lên đến hàng trăm chiếc dù giá trị xe không hề rẻ. Dù vậy, số vụ tai nạn liên quan đến siêu xe không ít khi con số thống kê lên tới 10 vụ. Nổi bật trong số đó có thể kể đến chiếc Lamborghini Murcielago SV tông chết người tại Long Thành (tỉnh Đồng Nai).

Ngày 31/10/2022, vụ va chạm giữa chiếc Ferrari 488 Pista Spider và xe máy tại đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Hà Nội cũng khiến một người tử vong tại chỗ. Sau vụ tai nạn trên, chiếc siêu xe bị nát phần đầu bên phải.