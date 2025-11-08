Siêu xe Ferrari 458 của đại gia Hà Nội từng bị vứt xó phủ kín bụi, giờ ra sao?

Tuy không phải là quốc gia có lượng siêu xe nhiều như Monaco, Qatar hay UAE, song các đại gia Việt luôn khiến nhiều người phải choáng ngợp trước độ chịu chi khi mua xe triệu đô về rồi để... “phủ bụi” trong garage hoặc hầm chung cư. Điển hình là các siêu xe bị phủ bụi như Lamborghini Huracan của đại gia Nha Trang, Ferrari 488 của đại gia Hà Nội, Lamborghini Huracan của đại gia Sài Gòn hay Ferrari Roma từng của đại gia Vũng Tàu,…

Cách đây 3 năm (tháng 8/2022), một chiếc Ferrari 458 cũng gặp tình cảnh tương tự khi bị phủ bụi trong một garage ở Hà Nội. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi trước đó, dịch Covid-19 lan rộng trên cả nước khiến nhiều người không thể ra khỏi nhà. Dù vậy, hình ảnh chiếc siêu xe hàng hiếm trong trạng thái phủ lớp bụi dày khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc thay chủ nhân của nó.