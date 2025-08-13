Siêu xe điện Trung Quốc mạnh gấp 3 lần McLaren Elva giá 143 tỷ của Minh Nhựa

Hai thập kỷ trước, Bugatti Veyron đã “viết lại” luật chơi của thế giới siêu xe, xuất hiện trên thị trường với sức mạnh 1.000 mã lực. Trước đó, đây gần như là điều không tưởng với một chiếc xe sản xuất hàng loạt.

Chiếc Bugatti Veyron mạnh 1.000 mã lực, giá 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

20 năm sau, sức mạnh của xe điện liên tục tạo ra những kỷ lục mới trong giới siêu xe. Hiện nay, mẫu Rimac Nevera R đứng đầu với công suất 2.107 mã lực và Lotus Evija là 1.972 mã lực. Tuy nhiên, BYD cho rằng con số 2.000 mã lực vẫn chưa đủ. Họ đang chuẩn bị tung ra một mẫu megacar mới với tổng công suất 2.976 mã lực.