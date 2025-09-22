Siêu xe điện BYD lập kỷ lục tốc độ tối đa 495 km/h, lấn át Bugatti và Koenigsegg

Một kỷ lục tốc độ tối đa mới trên xe thương mại mới được thiết lập, nhưng nó không đến từ một hãng xe châu Âu mà đến từ thương hiệu YangWang của BYD. Không lâu sau khi phiên bản Track Edition của YangWang U9 lập kỷ lục tốc độ tối đa cho xe điện, chiếc xe đã đổi tên thành U9 Xtreme, được đưa trở lại đường đua và đạt vận tốc tối đa lên tới 496,22 km/h.

Tốc độ này được thực hiện tại đường oval tốc độ cao ATP Papenburg ở Đức, do tay đua Marc Basseng cầm lái. Tuy nhiên, tốc độ này chỉ được ghi nhận trên một lượt. Theo Guinness hoặc các tổ chức uy tín, xe phải chạy 2 lượt trên cùng đoạn đường và lấy tốc độ trung bình. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, SSC Tuatara vẫn giữ danh hiệu trung bình hai lượt với tốc độ 455,3 km/h.