Siêu xe Aston Martin Valkyrie hàng hiếm bán giá rẻ giật mình, ngang Mazda CX-5

Aston Martin Valkyrie là mẫu hypercar đầu tiên của thương hiệu siêu xe Anh quốc, ra mắt lần đầu vào năm 2017, sử dụng công nghệ xe đua F1 và chỉ sản xuất giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu. Tất cả xe đều đã được bán hết ngay sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, để tăng cơ hội sở hữu mẫu xe này cho những người yêu xe, Amalgam Collection – một thương hiệu làm mô hình cao cấp – đã ra mắt mẫu Valkyrie với tỉ lệ 1:8. Đặc biệt, lượng xe được sản xuất cũng giới hạn nhưng số lượng nhiều hơn so với “xe 1:1”.