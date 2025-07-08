“Siêu trộm” phá nát những vườn Sâm Ngọc Linh tiền tỉ

Người dân trên đỉnh núi Ngọc Linh thoát nghèo, vươn lên làm giàu nhờ cây sâm quý. Họ ăn ở giữa rừng già, ngày đêm canh giữ những vườn sâm trị giá hàng tỉ đồng. Dẫu chăm chút từng li từng tí, họ vẫn phải bó tay trước loài chuột vàng hay chuột "quý tộc" lén lút phá hoại mà không ai lường nổi.

Loài chuột vàng là siêu trộm, chuyên đột nhập các vườn Sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

'Siêu trộm' phá nát những vườn sâm Ngọc Linh

Loài chuột vàng được người dân địa phương đặt cho cái tên mĩ miều là “chuột quý tộc”, không phải chúng sang trọng, kiểu cách gì khác thường. Bởi chúng hay ăn sâm Ngọc Linh – thứ được xem là quốc bảo Việt Nam, có giá trị hàng chục triệu mỗi kí lô.

“Trộm cắp công an còn bắt được, chứ loài chuột này bà con chịu thua, không cách nào bắt được hết” - anh Hồ Văn Dang (ngụ xã Trà Linh) cay đắng ví von sự mất mát của bà con trồng sâm ở đỉnh Ngọc Linh.

Năm nay, người trồng sâm Ngọc Linh thiệt hại nặng. Bà con truyền tai nhau, có người mất đến 700 cây sâm các loại, ước tính thiệt hại tiền tỉ. Riêng chốt trồng sâm nhóm hộ anh Dang, 50 hộ thì có đến 40 hộ bị chuột vàng tấn công.

Hộ anh Dang bị chuột "quý tộc" tấn công, phá hư gần 600 cây sâm Ngọc Linh. Ảnh: TN

Nguyên nhân “siêu trộm” xuất hiện phá phách nhiều hơn những năm trước, theo anh Dang xuất phát từ cơn bão số 1, địa phương có gió mạnh khiến hàng rào, nhà bảo vệ sâm ngã đổ. Do đó, loài chuột vàng dễ dàng xâm nhập, lén lút ra vào phá hoại mùa màng.