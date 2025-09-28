Siêu tiêm kích J-50 thế hệ 6 với AI ‘vô địch’, thách thức F-22, định hình cuộc chơi không quân toàn cầu

Chương trình tiêm kích J-50 được khởi động như một phần của chiến lược đa hướng của Không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), nhằm thay thế hoặc bổ sung cho tiêm kích J-20 Mighty Dragon vào những năm 2030.

Các hình ảnh rõ nét nhất từ trước đến nay, được ghi nhận vào cuối tháng 9/2025, không chỉ xác nhận sự tồn tại của máy bay mà còn hé lộ những chi tiết kỹ thuật tiên tiến, khiến cộng đồng quốc tế phải chú ý.

Do Tập đoàn máy bay Thẩm Dương (Shenyang Aircraft Corporation - SAC) phát triển, tiêm kích J-50 (còn gọi là J-XDS) đại diện cho một bước nhảy vọt về thiết kế tàng hình, khả năng cơ động và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong bối cảnh cuộc chạy đua công nghệ hàng không quân sự toàn cầu ngày càng gay gắt, Trung Quốc đang khẳng định vị thế dẫn đầu với sự xuất hiện của tiêm kích J-50 thế hệ thứ sáu.

Máy bay lần đầu tiên được phát hiện qua hình ảnh trên mạng xã hội Trung Quốc vào cuối năm 2024, với các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên diễn ra vào ngày 26/12/2024.

Đến tháng 9/2025, tiêm kích J-50 đã thực hiện nhiều chuyến bay thử tiếp theo, chứng tỏ tốc độ phát triển nhanh chóng.

Các hình ảnh mới nhất, được chụp tại sân bay của SAC, cho thấy máy bay đang trong giai đoạn taxi trên mặt đất mà không còn cần đầu dò dữ liệu khí động học (air data probe) - dấu hiệu cho thấy chương trình đã tiến xa hơn so với các giai đoạn đầu.

Những bức ảnh này, được cho là do một nhiếp ảnh gia địa phương bí mật chụp bằng cách trèo qua hàng rào, đã được các chuyên gia hàng không như Andreas Rupprecht xác nhận là hình ảnh thực tế, không phải đồ họa máy tính (CGI).

Ngoài ra, các video trên Weibo gần đây còn ghi lại hoạt động của cánh lái phụ (ailerons) ở đầu cánh trong các động tác lượn vòng, nhấn mạnh vào sự ổn định của thiết kế không đuôi.

Trung Quốc đang chạy song song ít nhất 3 chương trình máy bay tàng hình thế hệ thứ sáu, với J-50 là một trong số đó, thể hiện cách tiếp cận "rủi ro cao, tốc độ cao" để rút ngắn thời gian thiết kế - một chiến lược vượt trội so với mô hình mua sắm truyền thống của phương Tây.

Tiêm kích thế hệ 6 J-50 Trung Quốc. Ảnh: X

Thiết kế và công nghệ tiên tiến