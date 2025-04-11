Siêu tiêm kích F-22 ‘vô địch’ hay KF-21 và KAAN sẽ lật đổ ‘ngôi vương'?

Trong kỷ nguyên tác chiến hiện đại, nơi radar và tên lửa không đối không thống trị bầu trời, công nghệ tàng hình không chỉ là lợi thế mà còn là yếu tố quyết định sự sống còn của phi công.

F-22 Raptor của Mỹ – biểu tượng bất bại – đang đối mặt với những thách thức từ hai ‘ngựa ô’ mới nổi: KF-21 Boramae của Hàn Quốc và KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với radar AESA tiên tiến, động cơ đẩy siêu thanh và khả năng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), ba siêu tiêm kích này đại diện cho đỉnh cao công nghệ thế hệ 5.

Nhưng ai mới thực sự dẫn đầu trong cuộc đua này? Hãy cùng khám phá qua lăng kính kỹ thuật, từ lớp vỏ tàng hình đến ‘bộ não’ chiến đấu.