Siêu thị đảm bảo nguồn hàng ổn định ứng phó bão Wipha

Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo nguồn cung thị trường với giá bình ổn trong mọi điều kiện thời tiết, Co.opmart còn cho hay sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng ngay tại siêu thị, tùy theo điều kiện tại từng địa phương như: Chuẩn bị sẵn nước uống miễn phí; Khu vực ngồi nghỉ, sạc điện thoại, tránh mưa bão an toàn; Suất ăn nhẹ miễn phí như mì ăn liền, nước nóng… cho người dân gặp khó khăn hoặc cần nơi dừng chân khi thời tiết chuyển biến xấu đột ngột.

Tập đoàn Central Retail Việt Nam (sở hữu chuỗi Go!, Tops Market…) cũng cho hay, các hệ thống siêu thị được “châm hàng” liên tục, tăng lượng hàng hóa thiết yếu, đa dạng nguồn hàng, tránh đứt gãy nguồn cung… Giá bán được duy trì ổn định, có nhiều chương trình khuyến mãi nhằm hỗ trợ sức mua.

Các siêu thị Go!, Tops Market… sẽ đảm bảo đủ nguồn hàng lương thực thiết yếu với giá cả ổn định, nhất là các điểm bán ở miền Bắc, giúp người dân an tâm chống bão, không lo khan hàng sốt giá.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng – Phó Tổng Giám Đốc Saigon Co.op – cho biết: "Trong bối cảnh bão lớn, việc siêu thị không chỉ phục vụ mua sắm, đảm bảo giá bình ổn mà còn là nơi an toàn để người dân ghé vào tránh trú, tiếp sức bà con vượt bão là điều rất ý nghĩa”.

Ngày 20/7 Bộ Công Thương cho hay đã có Công điện khẩn gởi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc ứng phó với bão Wipha. Theo đó Sở Công Thương các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa trên địa bàn triển khai tốt kế hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu; rà soát các khu vực có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ để có phương án cụ thể đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu nhất là lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân tại khu vực bị ảnh hưởng; Chỉ đạo các cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn quản lý, nhất là các cơ sở tại khu vực gần bờ biển hoặc khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất phải có phương án ứng đảm bảo an toàn cho người, tài sản và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, phương tiện, vật tư để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống thiên tai do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra.