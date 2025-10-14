Siêu tên lửa RS-28 Sarmat 200 tấn, tầm bắn 18.000km, tốc độ Mach 27, tích hợp AI khiến phòng không vô dụng

Trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược toàn cầu, Nga đã tung ra ‘quái vật’ RS-28 Sarmat – tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nặng hơn 200 tấn, mang theo 10-15 đầu đạn hạt nhân MIRV hoặc HGV Avangard siêu thanh đạt tốc độ Mach 27. Với khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa và tầm bắn 18.000km, Sarmat không chỉ là vũ khí, mà là lời tuyên bố về sức mạnh tối thượng của Nga. Liệu đây có phải ‘vũ khí ngày tận thế’ như NATO lo ngại?

Tổng thống Vladimir Putin từng tiết lộ Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist

Tổng quan về tên lửa RS-28 Sarmat

RS-28 Sarmat, được NATO gọi là SS-X-29 hoặc Satan II, là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chiến lược thế hệ mới của Nga, ra mắt để thay thế R-36M2 Voivoda – loại tên lửa từng là biểu tượng sức mạnh thời Liên Xô.

Do Cục thiết kế Makeev phát triển, RS-28 Sarmat được thử nghiệm thành công vào năm 2022 và bắt đầu triển khai từ năm 2023.

Với kích thước khổng lồ (dài 35,5m, đường kính 3m), trọng lượng hơn 208 tấn và tải trọng chiến đấu 10 tấn, RS-28 Sarmat là một trong những tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay.

Theo Lenta.ru, RS-28 Sarmat được thiết kế để phóng từ silo cố định, mang lại độ bền và khả năng sống sót cao trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.

Tên lửa này có khả năng mang 10-15 đầu đạn hạt nhân MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) hoặc 3-6 phương tiện lướt siêu thanh HGV Avangard, khiến nó trở thành mối đe dọa chiến lược không thể ngăn chặn.

Phóng tên lửa RS-28 Sarmat. Ảnh Topwar

Công nghệ tiên tiến của RS-28 Sarmat