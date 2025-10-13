Siêu tên lửa rắn lớn nhất thế giới Gravity-1 gây chấn động ngành hàng không vũ trụ toàn cầu

Ngày 11/10/2025, Trung Quốc đã đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp không gian với vụ phóng thành công lần thứ hai của tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải, mang theo ba vệ tinh vào quỹ đạo.

Với khả năng vận hành từ nền tảng biển và công nghệ nhiên liệu rắn tiên tiến, Gravity-1 không chỉ thể hiện sức mạnh công nghệ của Trung Quốc mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho các vụ phóng vệ tinh thương mại.

Liệu đây có phải là lời thách thức của Bắc Kinh đối với các cường quốc vũ trụ?