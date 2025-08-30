Siêu tên lửa AIM-260 JATM Mỹ khiến Trung Quốc và Nga ‘toát mồ hôi’: Bí mật công nghệ đằng sau

Tên lửa không đối không AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile), còn được gọi là BVRAAM (Beyond Visual Range Air-to-Air Missile), đang nổi lên như một trong những phát triển vũ khí tiên tiến nhất của Không quân và Hải quân Mỹ.

Dựa trên các nguồn tin 1prime.ru, topwar.ru, belta.by, tass.ru và armiya.az, bài phân tích sẽ khám phá công nghệ cốt lõi của AIM-260, tập trung vào thiết kế, khả năng kỹ thuật và ý nghĩa chiến lược.

Các nguồn này xác nhận rằng tên lửa đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng và sắp bước vào sản xuất hàng loạt, với ngân sách đáng kể từ Quốc hội Mỹ.

Tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/Topwar

Bối cảnh phát triển và tình trạng hiện tại

AIM-260 do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển dưới sự chỉ đạo của Văn phòng Hàng không Hải quân Mỹ (NAVAIR), nhằm thay thế và bổ sung cho tên lửa AIM-120 AMRAAM hiện tại.

Theo armiya.az và topwar.ru, dự án bắt đầu từ năm 2017, với mục tiêu tạo ra một vũ khí vượt trội hơn về tầm bắn và khả năng chống nhiễu so với các hệ thống đối phương, đặc biệt là tên lửa PL-15 của Trung Quốc.

Đến nay, tên lửa đã hoàn thành hầu hết các giai đoạn thử nghiệm, bao gồm bắn thử từ máy bay F-22 Raptor và F/A-18 Super Hornet.