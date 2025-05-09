Siêu SUV Ferrari Purosangue nát bét sau tai nạn, rao bán giá 'bèo' trên mạng

Một chiếc siêu xe Ferrari Purosangue đời 2024 vừa xuất hiện trên Copart – một nền tảng đấu giá xe trực tuyến lớn, chuyên bán xe đã qua sử dụng và xe hỏng (salvage) nổi tiếng tại Mỹ, sau khi gặp tai nạn nghiêm trọng.

Chiếc Ferrari sở hữu ngoại thất màu bạc cùng nội thất da màu nâu “saddle”. Tuy nhiên, qua loạt ảnh đăng tải, có thể thấy xe gần như bị phá hủy hoàn toàn: phần đầu trước, ca-pô, đèn pha, cản va đều biến dạng; khung gầm nghiêng lệch; cửa hậu và kính sau vỡ nát. Nội thất cũng không còn nguyên vẹn, nhiều chi tiết cháy xém, túi khí bung, song một phần khoang cabin vẫn giữ được hình dạng ban đầu.