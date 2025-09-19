Siêu SUV Dodge bị nghiền nát do đua xe trái phép, người dân bức xúc vì tiếc của

Cảnh sát tại Louisville (bang Kentucky, Hoa Kỳ) mới đây đã nghiền nát một chiếc Dodge Durango Hellcat đời 2021. Đây là một phần trong cuộc chiến chống đua xe trái phép và cũng là kết quả của cuộc truy đuổi gắt gao từ phía cảnh sát. Sự việc đã được các nhà chức trách biến thành buổi trình diễn kéo dài 20 phút, kết thúc sau khi Thị trưởng Craig Greenberg bấm nút tiêu hủy chiếc xe.

Chiếc siêu SUV này bị tịch thu trong sự kiện Street Rod Nationals 2024 (một trong những sự kiện xe cổ, xe độ lớn nhất nước Mỹ), và cảnh sát cho biết đây là một trong số 167 phương tiện bị thu giữ kể từ khi họ mở chiến dịch trấn áp đua xe đường phố tính từ năm 2023.