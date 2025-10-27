Siêu SLBM Hyunmoo-4 tầm bắn 800km, tốc độ Mach 4, đầu đạn 2.000kg xóa sổ mục tiêu trong tích tắc

Hãy hình dung một ‘rồng biển’ công nghệ cao, lặng lẽ trồi lên từ độ sâu đại dương với pin lithium-ion tiên tiến, phóng ra tên lửa đạn đạo Hyunmoo-4 - vũ khí ‘thông minh’ có khả năng xuyên thủng bê tông dày hàng mét chỉ trong tích tắc. Vừa được tích hợp trên tàu ngầm ROKS Jang Yeong-sil - ‘quái vật’ 3.600 tấn hạ thủy tháng 10/2025, tên lửa Hyunmoo-4 tầm bắn 800km, tốc độ Mach 4, đầu đạn 2.000kg, không chỉ là lá chắn phòng thủ mà còn là ‘cú đấm AI’ định hình lại cuộc chơi trên biển.

Hàn Quốc phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo Hyunmoo. Ảnh: Army Recognition

Hyunmoo-4, hay còn gọi là K-SLBM (Korean Submarine-Launched Ballistic Missile - tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm), là biến thể phóng từ tàu ngầm của dòng tên lửa đạn đạo Hyunmoo - một gia đình vũ khí nội địa do Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD) dẫn dắt, với sự tham gia sản xuất từ các ‘ông lớn’ như Hanwha và LIG Nex1.

SLBM Hyunmoo-4 được thiết kế đặc biệt để đối phó với các cơ sở quân sự ngầm kiên cố, nơi mà các tên lửa thông thường khó lòng chạm tới.

Không giống các tiền thân như Hyunmoo-2C, vốn chỉ mang tải trọng 500kg, phiên bản này được "nâng cấp" mạnh mẽ sau thỏa thuận lịch sử giữa Hàn Quốc và Mỹ năm 2017, cho phép tăng gấp đôi tải trọng đầu đạn lên 2.000kg mà không giới hạn tầm bắn.

Do vậy, Hyunmoo-4 không chỉ bay xa mà còn "đánh sâu", biến nó thành biểu tượng của công nghệ tên lửa hiện đại châu Á.

Quá trình phát triển Hyunmoo-4 bắt nguồn từ nhu cầu chiến lược của Seoul: cần một vũ khí có thể triển khai bí mật từ dưới biển, tránh bị phát hiện bởi hệ thống radar đối phương.