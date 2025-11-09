Siêu sao Ronaldo lại giành giải thưởng lớn

Buổi lễ trang trọng diễn ra tại thành phố Porto, nơi siêu sao Ronaldo không thể có mặt trực tiếp nhưng đã gửi lời cảm ơn đầy xúc động thông qua đoạn video. Với những gì anh đã cống hiến cho bóng đá nước nhà trong suốt hơn hai thập kỷ, phần thưởng này là một sự khẳng định cuối cùng về tầm vóc lịch sử của chân sút sinh năm 1985.

Trong sự nghiệp ở cấp CLB, siêu sao Ronaldo thực tế chỉ có một mùa giải khoác áo Sporting CP, đội bóng khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của anh. Từ đó, con đường chinh phục đỉnh cao của CR7 đưa anh lần lượt tới Manchester United, nơi anh giành ba chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một Champions League, trước khi trở thành biểu tượng vĩ đại của Real Madrid với bốn chức vô địch Champions League.

Sau đó, anh tiếp tục để lại dấu ấn trong màu áo Juventus và hiện vẫn đang chơi bóng đỉnh cao tại Saudi Arabia trong màu áo Al Nassr. Tuy quãng thời gian gắn bó với giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha rất ngắn ngủi, nhưng Ronaldo vẫn luôn giữ trong lòng sự gắn bó đặc biệt với quê hương.