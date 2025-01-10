Siêu pháo phản lực Sarma 300mm mới, công nghệ GPS/GLONASS đỉnh cao, ‘bách phát bách trúng’

Trong bối cảnh chiến trường Ukraine làm lộ rõ những lỗ hổng của pháo binh Nga, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma 300mm bất ngờ tái xuất, được quảng bá là ‘át chủ bài’ mới với độ chính xác ‘bách phát bách trúng’ và tính cơ động vượt trội. Liệu đây có phải bước đột phá chiến lược hay chỉ là chiêu trò tuyên truyền của Moscow? Hãy cùng khám phá công nghệ đằng sau vũ khí đang gây tranh cãi này.

Siêu drone Vectis tích hợp AI, vũ khí mới thống trị bầu trời, thay đổi cuộc chơi không quân

Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài, Nga đang đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng pháo binh phản lực phóng loạt (MLRS), với sự ra mắt gần đây của hệ thống Sarma 300mm như một bước đi chiến lược nhằm bù đắp tổn thất nặng nề trên chiến trường.

Dựa trên các nguồn - các trang chuyên ngành quốc phòng - defence-blog.com, armyrecognition.com, united24media.com, en.defence-ua.com, topwar.ru..., bài phân tích sẽ khám phá lịch sử phát triển, thông số kỹ thuật, khả năng vận hành, so sánh với các hệ thống tương đương, cũng như ý nghĩa chiến lược của Sarma 300mm.

Hệ thống này không phải là ‘mới tinh’ như Nga tuyên bố, mà là sự hồi sinh của một dự án cũ từ hơn 18 năm trước, được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu hiện đại.

Phiên bản mới của hệ thống pháo phản lực phóng loạt Sarma sử dụng khung gầm KamAZ-63501 cấu hình 8x8 có giáp bảo vệ, được lắp bệ phóng 6 ống cỡ 300mm và một hệ thống điều khiển hỏa lực tự động nâng cấp, kết nối với các phương tiện trinh sát và thu thập mục tiêu. (Nguồn ảnh: X/Military Informant)

Lịch sử phát triển: Từ dự án thí nghiệm đến ‘sản phẩm mới’

Sarma bắt nguồn từ dự án Kama (9A52-4) được phát triển vào những năm 2000 bởi nhà máy Motovilikha Plants (Perm, Nga), nhằm tạo ra một phiên bản nhẹ hơn, cơ động hơn của hệ thống Smerch thời Liên Xô.

Tên lửa Barracuda-500 tầm bắn 900km, tốc độ 926km/h, công nghệ AI, thay đổi cuộc chơi quân sự

Dự án Kama được giới thiệu lần đầu tại triển lãm hàng không MAKS-2007 và Russia Arms Expo-2009, với mục tiêu xuất khẩu sang Đông Nam Á, nhưng không nhận được đơn đặt hàng và chỉ dừng ở giai đoạn thử nghiệm.

Bộ Quốc phòng Nga ưu tiên Tornado-S (nâng cấp Smerch) thay vì Kama do lo ngại về sức mạnh hỏa lực hạn chế (chỉ 6 ống phóng thay vì 12).

Đến năm 2023, Nga công bố khởi động lại phát triển Sarma như một hệ thống MLRS chính xác cao, theo nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga (tháng 6/2023).

Các nguồn tin cho biết Sarma có thể được áp dụng vào năm 2024, cùng với hệ thống đa cỡ nòng Vozrozhdenie.