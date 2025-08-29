Siêu pháo phản lực K239 Chunmoo Hàn Quốc công nghệ đỉnh cao thống trị chiến trường toàn cầu

Pháo phản lực bắn loạt K239 Chunmoo (còn gọi là K-MLRS) là hệ thống vũ khí pháo binh tiên tiến do Hàn Quốc phát triển, được thiết kế để thay thế hệ K136 Kooryong đã lỗi thời.

VIDEO: MILITARY STYLE

Do Hanwha Aerospace phát triển từ năm 2009 và chính thức đưa vào sử dụng trong quân đội Hàn Quốc từ năm 2015, K239 Chunmoo đã nhanh chóng khẳng định vị thế như một trong những hệ thống pháo phản lực bắn loạt (Multiple Launch Rocket System - MLRS) hiện đại, linh hoạt và hiệu quả trên thị trường quốc tế.

Dựa trên các nguồn thông tin Army Recognition, Global Security và The Defense Post, bài viết sẽ phân tích các đặc điểm công nghệ nổi bật của K239 Chunmoo, bao gồm thiết kế, khả năng tác chiến, và tính linh hoạt trong chiến trường hiện đại.

Một hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo của Hàn Quốc. Ảnh: Defence24

Thiết kế và nền tảng cơ động

K239 Chunmoo được xây dựng trên khung gầm xe tải quân sự 8x8, mang lại sự cân bằng giữa tính cơ động và khả năng tải trọng.

Với động cơ diesel 400 mã lực (hoặc 450 mã lực theo một số nguồn), hệ thống này đạt tốc độ tối đa 90 km/h và tầm hoạt động lên đến 800km.

Khả năng vượt địa hình của K239 Chunmoo cũng ấn tượng, với khả năng leo dốc 60%, vượt dốc nghiêng 30%, vượt hào 1,4m và lội nước sâu 1,2m.

Khung gầm 8x8 mang lại sự cơ động vượt trội so với các hệ thống pháo phản lực sử dụng khung gầm bánh xích, giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì.