‏Siêu phẩm iPhone thế hệ mới nhất đổ bộ với loạt deal hấp dẫn khi Pre-Order tại Thế Giới Di Động

‏Thế Giới Di Động mang đến giải pháp tài chính linh hoạt để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm công nghệ đỉnh cao:‏

‏Cam kết giao hàng đúng thời gian đã hẹn (thời gian cụ thể sẽ được báo trước qua tin nhắn sau khi đặt hàng). ‏‏Giao trễ hẹn tặng ngay 1 triệu đồng‏‏.‏

‏Ngay từ 19h ngày 12/09/2025, khách hàng đã có thể đặt trước thế hệ iPhone mới nhất tại Thế Giới Di Động để trở thành một trong những người sở hữu sớm nhất, đi kèm một "cơn mưa" quà tặng và chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn chưa từng có.‏

● ‏Trả chậm 0% lãi suất‏:‏‏ Trả trước chỉ từ 10%‏‏ giá trị máy, ‏‏kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 12 tháng‏‏ qua thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín.‏

●‏ Thu cũ đổi mới - Lên đời tiết kiệm: Chương trình "‏‏Thu cũ giá cao‏‏" chưa bao giờ hấp dẫn hơn với mức ‏‏trợ giá lên đến 3 triệu đồng‏‏, giúp bạn lên đời iPhone mới một cách nhẹ nhàng.‏

●‏ Giảm giá trực tiếp khi thanh toán: ‏‏Tiết kiệm thêm đến 2.5 triệu đồng‏‏ khi thanh toán qua các thẻ ngân hàng và ví điện tử liên kết.‏

‏Xây dựng hệ sinh thái Apple dễ dàng hơn bao giờ hết‏

‏Khi đặt trước iPhone thế hệ mới, khách hàng còn nhận được ưu đãi cực lớn khi mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple:‏

●‏ Giảm ngay 3.000.000đ‏‏ khi mua kèm MacBook.‏

● ‏Giảm ngay 2.000.000đ‏‏ khi mua kèm iPad.‏