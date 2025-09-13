‏Siêu phẩm iPhone thế hệ mới nhất đổ bộ với loạt deal hấp dẫn khi Pre-Order tại Thế Giới Di Động

Ngay từ 19h ngày 12/09/2025, khách hàng đã có thể đặt trước thế hệ iPhone mới nhất tại Thế Giới Di Động để trở thành một trong những người sở hữu sớm nhất, đi kèm một "cơn mưa" quà tặng và chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn chưa từng có.
Giao hàng đúng thời gian cam kết
Cam kết giao hàng đúng thời gian đã hẹn (thời gian cụ thể sẽ được báo trước qua tin nhắn sau khi đặt hàng). Giao trễ hẹn tặng ngay 1 triệu đồng.
Thế Giới Di Động mang đến giải pháp tài chính linh hoạt để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng sở hữu siêu phẩm công nghệ đỉnh cao:
● Trả chậm 0% lãi suất: Trả trước chỉ từ 10% giá trị máy, kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 12 tháng qua thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín.
● Thu cũ đổi mới - Lên đời tiết kiệm: Chương trình "Thu cũ giá cao" chưa bao giờ hấp dẫn hơn với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng, giúp bạn lên đời iPhone mới một cách nhẹ nhàng.
● Giảm giá trực tiếp khi thanh toán: Tiết kiệm thêm đến 2.5 triệu đồng khi thanh toán qua các thẻ ngân hàng và ví điện tử liên kết.
Khi đặt trước iPhone thế hệ mới, khách hàng còn nhận được ưu đãi cực lớn khi mua kèm các sản phẩm khác trong hệ sinh thái Apple:
● Giảm ngay 3.000.000đ khi mua kèm MacBook.
● Giảm ngay 2.000.000đ khi mua kèm iPad.
● Giảm ngay 600.000đ khi mua kèm Apple Watch.
● Giảm ngay 500.000đ khi mua kèm AirPods.
Sự an tâm và hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Khi đặt trước tại Thế Giới Di Động, bạn sẽ nhận được những đặc quyền riêng biệt:
● Quà tặng hấp dẫn: Tặng Phiếu mua hàng đến 500.000đ để mua sắm phụ kiện như ốp lưng, sạc, miếng dán,... (không áp dụng cho sản phẩm Apple) và Phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone gói 6MWG125 (8GB/ngày trong 6 tháng).
● An tâm mua và sử dụng gói bảo hành mở rộng ưu đãi chỉ từ 990.000đ.
● Ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.
● Hỗ trợ toàn diện: Dịch vụ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng lớn Viettel, MobiFone và VinaPhone.
Thế hệ iPhone mới nhất không chỉ mang đến hiệu năng vượt trội mà còn là một tuyên ngôn phong cách với bảng màu đa dạng và các tùy chọn bộ nhớ phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
|Model
|Màu sắc
|Dung lượng
|iPhone 17
|Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), Sage (Xanh Lá xô thơm)
|256GB, 512GB
|iPhone Air
|Space Black (Đen Không gian), Cloud White (Trắng Mây), Light Gold (Vàng nhạt), Sky Blue (Xanh Da trời)
|256GB, 512GB, 1TB
|iPhone 17 Pro
|Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm), Cosmic Orange (Cam Vũ trụ)
|256GB, 512GB, 1TB
|iPhone 17 Pro Max
|Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm), Cosmic Orange (Cam Vũ trụ)
|256GB, 512GB, 1TB, 2TB
Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên tại Việt Nam trải nghiệm công nghệ đỉnh cao này. Thế Giới Di Động là hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền chính thức và là đối tác cao cấp của hãng tại Việt Nam, chuyên cung cấp các sản phẩm iPhone chính hãng cùng nhiều thiết bị Apple khác. Với mạng lưới hàng ngàn cửa hàng phủ khắp 63 tỉnh thành, khách hàng dễ dàng tìm thấy iPhone chính hãng tại Thế Giới Di Động, an tâm về nguồn gốc sản phẩm, giá niêm yết rõ ràng và dịch vụ hậu mãi tận tâm, chu đáo. Đây là lựa chọn tin cậy cho mọi tín đồ công nghệ muốn sở hữu iPhone chính hãng một cách thuận tiện và bảo đảm.
Nhanh tay đăng ký Pre-Order ngay tại TGDĐ để không bỏ lỡ những ưu đãi giá trị và trở thành người dẫn đầu xu hướng!