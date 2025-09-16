'Siêu nhân' Armand Duplantis lần thứ 14 lập kỷ lục nhảy sào thế giới

Xem video Armand Duplantis lập kỷ lục thế giới mới

Ở chung kết môn nhảy sào nam giải điền kinh vô địch thế giới 2025 đang diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản, Armand Duplantis lại khiến thế giới phải nhắc tên.

Ở lần nhảy thứ 3, VĐV 25 tuổi này chinh phục thành công mức xà 6,30m, qua đó phá kỷ lục thế giới lần thứ 14 trong sự nghiệp. Thành tích siêu phàm này không chỉ cho thấy khả năng phi thường của Duplantis mà còn chứng minh sự ổn định đáng kinh ngạc trong suốt nhiều năm qua.