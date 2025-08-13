‘Siêu nhân’ Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới nhảy sào

Dù đã trở nên quen thuộc, cảnh tượng ấy vẫn khiến khán giả say mê. “Mondo” Duplantis nâng cây sào bằng cả hai tay, cả SVĐ ở Budapest (Hungary) như nín thở chờ đợi.

Anh lao đi, bước chạy nhanh và đầy quyết tâm, đóng sào xuống hố, siết chặt tay, rồi bật người lên cao như bị một chiếc ná khổng lồ phóng đi.

Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới môn nhảy sào. Ảnh: Imago

Phần còn lại – bay qua xà và rơi xuống đệm – giờ đây chẳng còn gì bí ẩn với anh. “Nó giống như đi xe đạp vậy”, anh từng nói. Lần này, ở lần nhảy thứ hai, Duplantis vượt qua mức 6,29 m, chỉ khẽ chạm xà.