‘Siêu nhân’ Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới nhảy sào

Ngọc Huy| 13/08/2025 11:23

Vận động viên nhảy sào người Thụy Điển, Armand Duplantis, lập kỷ lục thế giới lần thứ 13 tại Budapest, chạm ngưỡng 6,30 m.

Dù đã trở nên quen thuộc, cảnh tượng ấy vẫn khiến khán giả say mê. “Mondo” Duplantis nâng cây sào bằng cả hai tay, cả SVĐ ở Budapest (Hungary) như nín thở chờ đợi.

Anh lao đi, bước chạy nhanh và đầy quyết tâm, đóng sào xuống hố, siết chặt tay, rồi bật người lên cao như bị một chiếc ná khổng lồ phóng đi.

Imago - Armand Duplantis Budapest.jpg
Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới môn nhảy sào. Ảnh: Imago

Phần còn lại – bay qua xà và rơi xuống đệm – giờ đây chẳng còn gì bí ẩn với anh. “Nó giống như đi xe đạp vậy”, anh từng nói. Lần này, ở lần nhảy thứ hai, Duplantis vượt qua mức 6,29 m, chỉ khẽ chạm xà.

Kỷ lục thế giới thứ 13 trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp. Duplantis giơ ngón tay trỏ nhắc cả thế giới rằng chỉ còn 1 centimet nữa là chinh phục cột mốc 6,30 m.

Người hâm mộ mơ về cú nhảy lịch sử ấy ở giải VĐTG tại Tokyo, chung kết nhảy sào ngày 15/9. Danh hiệu kèm 70.000 USD và khoản thưởng 100.000 USD cho kỷ lục thế giới là phần thưởng quá hấp dẫn.

Biết đâu, kỷ lục mới sẽ đến sớm hơn – tại Silesia (Ba Lan), Lausanne (Thụy Sĩ) hoặc Brussels (Bỉ) – bởi với đẳng cấp của Duplantis – “Mozart nhảy sào” – mọi sân khấu đều có thể bùng nổ.

Chàng trai kỳ diệu của nhảy sào vẫn miệt mài nối dài chuỗi kỷ lục, từng centimet một, hướng tới vĩnh cửu.

Không ai trong làng điền kinh hiện nay có khả năng liên tục nâng chuẩn thế giới như anh: 4 năm liền lập ít nhất 2 kỷ lục mỗi năm (3 lần năm 2022, 2 lần 2023, 3 lần 2024 và 3 lần tính đến nay của 2025).

Kể từ Olympic Paris 2024, tốc độ phá kỷ lục của Duplantis còn nhanh hơn: 5 kỷ lục chỉ trong 13 tháng.

Duplantis 13 ky luc.jpg
Chuỗi kỷ lục của Mondo Duplantis. Ảnh: EuroSport

Thành tích mới nhất đến ở Budapest, tại Memorial Gyulai Istvan, đúng SVĐ bên bờ Danube nơi anh vô địch thế giới 2023. Một năm trước đó, tại “thánh địa” Hayward Field (Oregon, Mỹ), anh lập kỷ lục giải VĐTG với 6,21 m.

Điều đáng kinh ngạc là Duplantis mới 25 tuổi. Điều đó mở ra viễn cảnh về những mốc không tưởng.

“Sa hoàng” Sergei Bubka từng có 35 kỷ lục thế giới; Duplantis đã có 13. Giờ đây, đối thủ lớn nhất của anh chỉ còn là… lịch sử.

Anh còn tự đặt ra thử thách khác: phá kỷ lục của mọi giải Diamond League danh tiếng. Thực tế giờ chỉ còn hai sân chưa chinh phục là Rabat (Maroc) và London (Anh).

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/armand-duplantis-lap-ky-luc-nhay-sao-the-gioi-thu-13-moc-6-29-met-2431536.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/armand-duplantis-lap-ky-luc-nhay-sao-the-gioi-thu-13-moc-6-29-met-2431536.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            ‘Siêu nhân’ Armand Duplantis lần thứ 13 lập kỷ lục thế giới nhảy sào
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO