Siêu máy tính dự đoán bảng xếp hạng Premier League: Vị trí gây sốc của MU

Một siêu máy tính đã dự đoán bảng xếp hạng Premier League 2025 - 2026 với việc mục tiêu giành chức vô địch của Arsenal cũng đạt được. Pháo thủ đã về vị trí thứ hai Ngoại hạng Anh trong ba mùa liên tiếp gần nhất.

Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League

Arsenal không nâng cao chức vô địch bóng đá Anh trong hơn hai thập kỷ, chức vô địch gần nhất của họ diễn ra vào năm 2003. HLV Mikel Arteta đã chuẩn bị rất tốt cho đội bóng của mình để cuối cùng có thể thoát khỏi tình trạng bết bát khi "pháo thủ" có khởi đầu gần như hoàn hảo cho chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025 - 2026.