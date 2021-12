Siêu máy bay A380: "Cú sảy chân" đắt đỏ của người khổng lồ Airbus

Tuy nhiên, đó chỉ là một lý do cho sự "lạnh nhạt" của các hãng hàng không với A380. Vấn đề lớn nhất của siêu máy bay này lại nằm ở đặc điểm cơ bản về cấu tạo của nó: kích thước khổng lồ.

Giá thành máy bay cao với 4 động cơ giúp máy bay vận hành êm ái, nhưng lại khiến nó trở nên đặc biệt đắt đỏ khi vận hành trong thực tế. Willie Walsh, chủ tịch tập đoàn IAG - chủ sở hữu hãng British Airways, từng chia sẻ rằng A380 là máy bay "tốt nhưng quá đắt".

"Huyền thoại bán hàng" đã về hưu của Airbus, ông John Leahy nói rằng, sai lầm của Airbus là chọn cho A380 động cơ tốt, nhưng không tối ưu về mặt hiệu quả sử dụng nhiên liệu.

Ông Leahy nói rằng, sau 3 năm sau khi dự án A380 được khởi động, đối thủ Boeing đã ra mắt chiếc 787 với động cơ có mức tiêu thụ nhiên liệu tốt hơn từ 10-12% so với động cơ của A380.

Hiệu suất nhiên liệu 12% đồng nghĩa với một khoản tiết kiệm khổng lồ cho hãng hàng không trong một ngành mà ngay cả mức tăng 0,5% cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

Theo ông Leahy, vấn đề A380 gặp khó khăn nhất là việc các hãng hàng không khó có thể lấp đầy toàn bộ chỗ ngồi trên máy bay. A380 có kích thước lớn đòi hỏi nó phải có lượng khách đáng kể để có thể san sẻ được chi phí. Nếu máy bay không có đủ khách, đó sẽ là một sự lãng phí rất lớn. Ông Leahy cho rằng, nếu A380 có động cơ tốt hơn, chi phí trung bình trên mỗi ghế của nó có thể sẽ cạnh tranh được với các máy bay nhỏ hơn.

Ngoài ra, chi phí cơ sở hạ tầng mặt đất dành cho A380 cũng là một con số rất cao so với các máy bay nhỏ hơn. Với kích thước lớn, chi phí bến bãi cho máy bay này gia tăng đáng kể.

Giám đốc điều hành hãng Qantas Alan Joyce từng cho biết: "Vận hành 2 chiếc Boeing 787 Dreamliner còn rẻ hơn một chiếc A380".

Một nguyên nhân khác là lượng khí thải do A380 đưa ra môi trường khá lớn. Trước các chiến dịch vận động bảo vệ môi trường ngày càng xuất hiện nhiều, các hãng hàng không đã không mạo hiểm chọn A380 mà họ chọn các máy bay kích thước nhỏ, nhưng hiệu quả hơn để tối ưu chi phí và doanh thu.

"Tôi biết là các hành khách yêu A380 vì nó là máy bay rất yên tĩnh và thông minh, nhưng thiệt hại mà nó gây ra cho môi trường nên được trở thành vấn đề ưu tiên", Giám đốc điều hành Qatar Airways Akbar Al Baker nói.

John Leahy, "huyền thoại bán hàng" đã về hưu của Airbus, cho rằng hãng đã bỏ lỡ thời điểm ra mắt A380 sớm hơn vì cấu trúc hoạt động quá dàn trải (Ảnh: Airline Rating).

Thêm vào đó, ông Leahy cho biết, việc A380 bay thương mại vào đúng thời điểm khủng hoảng kinh tế một phần là do Airbus. Họ đã chậm chạp trong kế hoạch phát triển máy bay này do cơ chế hoạt động quá phân mảnh. Là một liên doanh sản xuất máy bay của các nước châu Âu, đội ngũ kỹ sư, nhà thiết kế và nhà sản xuất của Airbus dàn trải khắp châu Âu ở Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha... Thậm chí ở các trụ sở khác nhau, các bên sử dụng các hệ thống máy tính khác biệt, và không tương thích với nhau. Vì vậy, họ đã bỏ lỡ "thời điểm vàng" và để A380 ra mắt chậm hơn 2-3 năm so với lịch trình và điều này đã ảnh hưởng lớn tới tương lai dự án.

Airbus đã nhận ra vấn đề này và họ đã cuộc cải cách quy mô lớn lại cơ chế hoạt động và thành tựu của sự cải cách này chính là việc họ đã thành công trong việc tạo ra A350.

"Tất cả những thất bại xung quanh A380 đã khiến A350 trở thành chương trình máy bay tốt nhất mà chúng tôi từng có ", ông Leahy nhận định. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng, cái giá mà Airbus phải bỏ ra để nhận được bài học này dường như quá lớn.

Chi phí đắt đỏ, không hiệu quả về mặt thương mại không những đã khiến A380 bị nhiều hãng từ chối mua, mà nhiều hãng đã mua còn muốn loại bỏ nó để tối ưu lại ngân sách.

Năm 2017, Singapore Airlines, hãng hàng không đầu tiên vận hành A380, trở thành hãng đầu tiên cho A380 về hưu. Tháng 11/2019, Air France trở thành hãng thứ 2 có động thái tương tự. Trước đó, họ thông báo sẽ ngừng sử dụng 10 chiếc A380 vào năm 2022.

Tới năm 2020, đại dịch Covid-19 đã làm giảm mạnh nhu cầu đi lại trên toàn cầu và hàng loạt các hãng hàng không đã tạm dừng các máy bay A380, bao gồm Korean Air, Lufthansa và Qantas. Các hãng khác cũng dừng hoạt động hầu hết các máy bay, chỉ giữ một hoặc hai chiếc vẫn hoạt động.