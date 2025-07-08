Siêu mẫu Thanh Hằng: Sinh nhật là chồng tặng đồng hồ mới, chỉ còn việc đẻ con

Khán giả sẽ sốc với vai diễn mới
- Vài năm qua, cái tên Thanh Hằng xuất hiện dày đặc. Đâu là động lực lớn nhất để chị chiếm sóng với nhiều vai trò như vậy?
Nhịp xã hội chuyển động theo từng năm tháng và ngành giải trí cũng vậy, mọi thứ ngày càng đa dạng, đa sắc và mở rộng. Thật may mắn, tôi luôn được trao những cơ hội độc đáo. Vốn dĩ tôi lại là người mê làm việc, thử thách và cống hiến. Tuy nhiên, khi đứng trước những cơ hội mới, tôi cũng cân nhắc nên làm hay không. Cuối cùng, tôi luôn tin vào trực giác. Trước những thành quả rực rỡ và được khán giả ghi nhận, tôi thấy hạnh phúc.
- Có khoảnh khắc nào khiến chị đặc biệt tự hào hoặc thay đổi cách nhìn nhận về công việc trong những công việc trải qua gần đây?
Khi đứng trước khán giả của mình kèm ánh sáng spotlight chiếu vào, khoảnh khắc đó khiến tôi tự hào về bản thân nhưng cũng áp lực ở cường độ cao. Tuy nhiên, tôi tin vào bản thân, tin vào từng bước mình đi.
Lý tưởng của tôi là tạo ra giá trị đáng giá nhất, đó là ánh sáng dẫn tôi bền bỉ theo đuổi. Tôi cũng muốn nâng cao giá trị các ngành nghề mình làm vì thấy được sự cống hiến của các nghệ sĩ thực thụ hay những bạn người mẫu, diễn viên chăm chỉ làm việc.
- Chị từng chia sẻ về việc muốn thử sức ở những vai trò mới, vậy có dự án nào trong vài năm qua khiến Thanh Hằng thấy "đây là lần đầu tiên dám làm điều này"?
Thật ra, có 2 dự án có cấp độ cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Với Vietnam's Next Top Model, 8 năm rồi tôi mới nhận lời quay trở lại với chương trình.
Dự án thực sự liều mình là phim tôi sẽ quay sau khi Vietnam's Next Top Model kết thúc những ngày ghi hình. Kịch bản rất thú vị, nhân vật khó "nhằn". Độ khó leo thang dần nhưng tôi hào hứng lắm. Chắc khán giả sẽ sốc với vai diễn mới này.
- Là người có tầm ảnh hưởng, chị làm thế nào để cân bằng giữa việc giữ hình ảnh chuyên nghiệp và thể hiện sự chân thật, gần gũi với khán giả?
Hai yếu tố này vốn là con người thật của tôi nên tôi chưa từng phải cố gắng để "diễn". Trong công việc tôi có những nguyên tắc suốt hơn 20 năm qua để đảm bảo mỗi sự kiện, mỗi dự án đều diễn ra thật chuyên nghiệp. Còn đối với khán giả, tôi luôn biết ơn tình cảm, sự ủng hộ họ dành cho mình.
Vì vậy, những lời hỏi thăm, những lời dặn dò, chia sẻ mà tôi dành cho họ cũng luôn xuất phát từ trái tim. Tôi nghĩ rằng chỉ có những trái tim mới thấu hiểu được những trái tim.
- Vài năm qua, có những thời điểm tên của chị bị kéo vào những ồn ào, trên mạng xã hội có rất nhiều thông tin độc hại nhưng thi thoảng chị mới lên tiếng, còn lại chỉ im lặng, tại sao vậy?
Điều gì cần thiết tôi sẽ phản hồi, còn lại đó là những chuyện của cuộc sống này vốn dĩ diễn ra hàng ngày. Cuốn theo thì không còn thời gian làm việc đâu.
Tôi không muốn mục tiêu của tôi bị trì trệ. Theo đúng những gì tôi chuẩn bị sẽ có nhiều điều hay ho. Tôi không dám chắc trên hành trình mình đi lúc nào cũng tỉnh táo nhưng thanh danh là hai chữ giúp tôi luôn đi đúng trục, đúng hướng.
Bây giờ tôi chỉ còn việc sinh con
- Kể từ khi kết hôn, cuộc sống hàng ngày của chị đã thay đổi thế nào? Có điều gì mới chị học được từ cuộc sống hôn nhân mà trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ làm?
Ai cũng thấy trước khi kết hôn, phần lớn thời gian tôi đều dành cho công việc. Nhưng sau khi lấy chồng, tôi có người đồng hành trong mọi hành trình. Dù phải chia sẻ thời gian làm việc, bù lại tôi có những niềm vui khác. Tôi thấy may mắn vì mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng mỗi ngày. Tôi nghĩ thói quen mới học được từ cuộc sống hôn nhân là chăm vào bếp hơn.
Trước đây, tôi cũng biết nấu nướng chút đỉnh nhưng từ khi kết hôn, tôi siêng tìm tòi làm những món mới cho ông xã thưởng thức. Hay tôi hiếm khi dậy sớm vào những ngày trống lịch nhưng giờ sẽ dậy sớm đi ăn sáng và cafe trò chuyện trước khi ông xã đi làm. Thói quen có vẻ đơn giản nhưng nó giữ ấm mối quan hệ vợ chồng.
- Chị thường đăng hình bên chồng nhưng hầu như chưa bao giờ tiết lộ cuộc sống sau cánh cửa. Chị có thể chia sẻ một khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân mà chị chưa từng kể trên báo chí?
Tôi chọn cuộc sống bình dị và thấu hiểu nên đôi khi cũng không biết điều gì lãng mạn nhất. Chúng tôi hay nói chuyện, thảo luận và tư vấn cho nhau. Trừ khi kẹt việc, đa số các bữa đều ăn cùng nhau. Chúng tôi luôn để dành lịch trống cho ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm cưới và nhất quyết không nhận lịch diễn những ngày đó. Cả hai thích đi du lịch cùng nhau bằng xe hơi, thích thiên nhiên và cùng đam mê đồng hồ. Cứ tới sinh nhật là chồng sẽ tặng tôi một chiếc đồng hồ mới.
Thanh Hằng và chồng tình tứ bên nhau:
- Việc trở thành một người vợ có ảnh hưởng thế nào đến cách chị quản lý thời gian giữa công việc bận rộn và chăm sóc tổ ấm?
Từ khi kết hôn mặc dù phải giảm bớt thời gian dành cho công việc nhưng tôi lại có những niềm vui khác. Dù quá bận rộn nên không thể thường xuyên vào bếp nhưng tôi vẫn thích nấu những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho ông xã. Ngoài ra, tuần nào chúng tôi cũng dành thời gian khám phá một nhà hàng mới để luôn có cảm giác mới mẻ.
Không chỉ riêng tôi, nhiều người phụ nữ trong xã hội cũng bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn chu toàn thời gian dành cho công việc và gia đình. Điều quan trọng là mình biết sắp xếp hợp lý, khoa học.
- Trong vai trò một người phụ nữ của gia đình, có điều gì về nội trợ hoặc chăm sóc nhà cửa mà chị từng nghĩ mình không thể làm tốt nhưng giờ lại cảm thấy tự tin hơn?
Bây giờ tôi chỉ còn việc đẻ con thôi chứ cũng khá nhiều điều tôi đều "quản" được.
Không đủ thời gian cho giấc ngủ
- Trong những lúc rảnh rỗi, chị thường làm gì để nuôi dưỡng đam mê cá nhân hoặc đơn giản là thư giãn sau những sự kiện dày đặc? Có sở thích mới nào chị khám phá gần đây?
Lịch làm việc của tôi bận rộn quanh năm nên nếu không biết cân bằng dễ bị stress. Đó là lý do tôi luôn lắng nghe cơ thể mình, để biết khi nào cần nạp năng lượng, khi nào cần làm mới. Sau những giai đoạn làm việc cật lực, tôi sẽ dành thời gian cùng bạn bè đến với thiên nhiên để tận hưởng sự trong lành, khám phá những món ăn ngon.
Hoặc tôi sẽ cùng ông xã đi du lịch đâu đó vài ngày, tận hưởng cảm giác tự do hoàn toàn. Gần đây, tôi thử sức chạy bộ và cảm thấy khá hứng thú. Tôi cũng có team riêng để cùng chạy rồi.
- Chị mê thời trang và nghệ thuật, vậy có xu hướng thời trang hay một loại hình nghệ thuật nào gần đây khiến chị đặc biệt say mê?
Sở thích của tôi mở rộng nhiều hơn từ khi kết hôn. Tôi nghe nhạc giao hưởng nhiều hơn và cũng đi xem tranh. Thói quen mới này tác động đến việc tôi mở rộng nhân sinh quan. Tôi nhìn được cốt lõi vấn đề và con người, nó giúp mọi thứ hiệu quả và tránh được nhiều rủi ro. À, tôi còn đoán được suy nghĩ của người khác rõ lắm.
- Chị có phải là người thích vào bếp? Có món ăn nào chị mới học hoặc sáng tạo ra để làm vui lòng ông xã hoặc gia đình mà chị muốn chia sẻ?
Phải thú thật là hiện tại thời gian dành cho giấc ngủ tôi còn không đủ nên đành tạm gác chuyện bếp núc lại. May mắn là tôi có người trợ lý nấu ăn rất ngon và chu đáo nên coi như cũng an tâm phần nào.
