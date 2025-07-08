Siêu mẫu Thanh Hằng: Sinh nhật là chồng tặng đồng hồ mới, chỉ còn việc đẻ con

Khán giả sẽ sốc với vai diễn mới

- Vài năm qua, cái tên Thanh Hằng xuất hiện dày đặc. Đâu là động lực lớn nhất để chị chiếm sóng với nhiều vai trò như vậy?

Nhịp xã hội chuyển động theo từng năm tháng và ngành giải trí cũng vậy, mọi thứ ngày càng đa dạng, đa sắc và mở rộng. Thật may mắn, tôi luôn được trao những cơ hội độc đáo. Vốn dĩ tôi lại là người mê làm việc, thử thách và cống hiến. Tuy nhiên, khi đứng trước những cơ hội mới, tôi cũng cân nhắc nên làm hay không. Cuối cùng, tôi luôn tin vào trực giác. Trước những thành quả rực rỡ và được khán giả ghi nhận, tôi thấy hạnh phúc.

- Có khoảnh khắc nào khiến chị đặc biệt tự hào hoặc thay đổi cách nhìn nhận về công việc trong những công việc trải qua gần đây?

Khi đứng trước khán giả của mình kèm ánh sáng spotlight chiếu vào, khoảnh khắc đó khiến tôi tự hào về bản thân nhưng cũng áp lực ở cường độ cao. Tuy nhiên, tôi tin vào bản thân, tin vào từng bước mình đi.

Lý tưởng của tôi là tạo ra giá trị đáng giá nhất, đó là ánh sáng dẫn tôi bền bỉ theo đuổi. Tôi cũng muốn nâng cao giá trị các ngành nghề mình làm vì thấy được sự cống hiến của các nghệ sĩ thực thụ hay những bạn người mẫu, diễn viên chăm chỉ làm việc.

Thanh Hằng là siêu mẫu hàng đầu Việt Nam ngoài vai trò người mẫu còn tham gia diễn xuất, sản xuất phim và là giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình thực tế.

- Chị từng chia sẻ về việc muốn thử sức ở những vai trò mới, vậy có dự án nào trong vài năm qua khiến Thanh Hằng thấy "đây là lần đầu tiên dám làm điều này"?

Thật ra, có 2 dự án có cấp độ cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Với Vietnam's Next Top Model, 8 năm rồi tôi mới nhận lời quay trở lại với chương trình.

Dự án thực sự liều mình là phim tôi sẽ quay sau khi Vietnam's Next Top Model kết thúc những ngày ghi hình. Kịch bản rất thú vị, nhân vật khó "nhằn". Độ khó leo thang dần nhưng tôi hào hứng lắm. Chắc khán giả sẽ sốc với vai diễn mới này.