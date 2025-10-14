Siêu mẫu Hoàng Thuỳ dát hơn 100 lá vàng lên người, diễn vedette ở Thượng Hải

BST Manifeste của nhà thiết kế Thanh Hương Bùi vừa được giới thiệu tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải - Shanghai Fashion Week SS26 với sự xuất hiện của hai gương mặt Việt Nam: Á hậu Hoàng Thuỳ và Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương.

Lê Hoàng Phương mở màn bộ sưu tập với bộ trang phục lấy ý tưởng từ nghệ thuật chúc chỉ kết hợp nghệ thuật làm giấy truyền thống, cùng với cách dựng phom 3D, đính hoa nổi bằng cườm...