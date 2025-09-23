‘Siêu lừa’ nhận án tù, có lời khai về Tiktoker Mr Pips Phó Đức Nam

Ngày 23/9, TAND TP Hà Nội tuyên án nhóm 20 bị cáo trong đường dây "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hoạt động trá hình dưới dạng kêu gọi đầu tư Forex. Người cầm đầu đường dây lừa đảo này là bị cáo Bùi Trung Đức (SN 1992, ở TPHCM) bị tuyên án 18 năm tù. Các bị cáo khác nhận mức án từ 13 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2022- 5/2023, Bùi Trung Đức cùng các đồng phạm đã cấu kết với nhau thành lập, duy trì hoạt động các công ty “ma” và sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận (kế toán, nhân sự, IT, kinh doanh và chăm sóc khách hàng) thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ lẫn nhau để thực hiện hành vi phạm tội.

Dù không được cấp giấy phép, nhưng Đức cùng đồng bọn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư để chiếm đoạt tài sản.