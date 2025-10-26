"Siêu lừa" Dương Thanh Cường năm lần bảy lượt hầu tòa, liên tiếp lãnh án chung thân

Như PLOđã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án vi phạm quy định cho vay xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng.

Bị can Nguyễn Thế Bình (hiện bị truy nã, cựu chủ tịch HĐQT 1 ngân hàng), Dương Thanh Cường (cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Bình Phát), Hồ Đăng Trung (cựu giám đốc chi nhánh một ngân hàng), Hồ Văn Long (cựu trưởng phòng chi nhánh ngân hàng), Đỗ Ngọc Dũng (cựu cán bộ tín dụng ngân hàng) bị truy tố về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 Điều 179 BLHS 1999.

VKSND Tối cao phân công VKSND TP.HCM thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án.

Gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.053 tỉ đồng

Theo cáo trạng, với mục đích vay được tiền, sử dụng tiền trong khi không đủ điều kiện vay vốn và trả nợ vốn vay, từ năm 2007 đến năm 2010, thông qua mối quan hệ cá nhân, Dương Thanh Cường đã được Nguyễn Thế Bình chỉ đạo Hồ Đăng Trung cho Cường vay vốn.

Thực hiện chỉ đạo của Bình, từ tháng 4-2007 đến năm 2010, Trung đã chỉ đạo cấp dưới là Hồ Văn Long và các cán bộ tín dụng, thông đồng với Cường thực hiện một loạt hành vi sai phạm.