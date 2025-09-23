Siêu bão số 9 Ragasa còn ở cấp 16-17, Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần từ sáng 25/9

Bảo Anh| 23/09/2025 18:41

Siêu bão số 9 Ragasa vẫn di chuyển rất ổn định, liên tục giữ tốc độ 20-25km/h trong nhiều giờ qua, cường độ bão suy yếu đôi chút, còn ở cấp 16-17. Dự báo, các khu vực đất liền và ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa gió sẽ mạnh dần lên từ sáng 25/9.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (23/9), vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

bao so 9.gif

Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có xu hướng suy yếu dần. Đến 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17. 

24 giờ tiếp theo, bão số 9 đổi hướng, di chuyển Tây Tây Nam, 20-25km/h, tiếp tục suy yếu thêm. Đến 13h ngày 25/9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Dự báo, 24 giờ sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, tốc độ khoảng 25km/h, suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Dự báo tác động của bão số 9

Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 10–14, gần tâm bão cấp 15–17, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10m, biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Nước dâng: Ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng cao 0,5-0,8m; nguy cơ sạt lở đê, kè biển, hư hỏng khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền: Từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa gió cấp 6-7, sau tăng cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 6, giật cấp 8.

Mưa lớn: Từ đêm 24-26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng diện rộng. 

Đặc biệt, cơ quan khí tượng lưu ý, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/sieu-bao-so-9-ragasa-con-cap-16-17-quang-ninh-thanh-hoa-gio-manh-tu-sang-25-9-2444777.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/sieu-bao-so-9-ragasa-con-cap-16-17-quang-ninh-thanh-hoa-gio-manh-tu-sang-25-9-2444777.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Siêu bão số 9 Ragasa còn ở cấp 16-17, Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần từ sáng 25/9
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO