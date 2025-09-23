Siêu bão số 9 Ragasa còn ở cấp 16-17, Quảng Ninh - Thanh Hóa gió mạnh dần từ sáng 25/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 13h chiều nay (23/9), vị trí tâm siêu bão số 9 Ragasa trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Trong 24 giờ tới, bão vẫn di chuyển hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h và có xu hướng suy yếu dần. Đến 13h ngày 24/9, vị trí tâm bão trên vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 480km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lúc này giảm còn cấp 15-16, giật trên cấp 17.