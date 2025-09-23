Siêu bão số 9 giật trên cấp 17, vượt qua Yagi, hướng vào Bắc Bộ

23/09/2025 07:35

Cơ quan khí tượng cảnh báo, siêu bão số 9 đang hoạt động trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông với sức gió giật trên cấp 17. Dự báo từ ngày 24-26/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ hứng chịu gió mạnh, mưa rất to, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

sieu bao so 9 giat tren cap 17, vuot qua yagi, huong vao bac bo hinh anh 1

Hồi 4h sáng nay (23/9), tâm siêu bão số 9 ở vị trí 19,8 độ vĩ Bắc; 118,8 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 17 (202-221 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

sieu bao so 9 giat tren cap 17, vuot qua yagi, huong vao bac bo hinh anh 2

Trong 72-96 giờ tiếp theo, bão có xu hướng đi chếch Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành áp thấp.

Trên biển, khu vực phía Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17; sóng cao trên 10 m, biển động dữ dội. Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Đêm 24/9, toàn bộ vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, sóng cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Tại ven bờ, Quảng Ninh - Hải Phòng có nguy cơ nước dâng do bão từ 0,5-1 m, đe dọa an toàn đê điều, khu nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền neo đậu.

Trên đất liền, từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24-26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rất to, lượng phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 400 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại vùng trũng, lũ quét ở sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, nhất là khu vực ven biển và vùng núi phía Bắc, chủ động phương án ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo vov.vn
https://vov.vn/xa-hoi/sieu-bao-so-9-giat-tren-cap-17-vuot-qua-yagi-huong-vao-bac-bo-post1231998.vov
Copy Link
https://vov.vn/xa-hoi/sieu-bao-so-9-giat-tren-cap-17-vuot-qua-yagi-huong-vao-bac-bo-post1231998.vov
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Siêu bão số 9 giật trên cấp 17, vượt qua Yagi, hướng vào Bắc Bộ
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO