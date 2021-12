SIÊU BÃO RAI giật trên cấp 17, tiến nhanh vào Biển Đông

Theo thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai, Tổng số nhà ở không an toàn tại các tỉnh/thành phố ven biển Nam Bộ là 243.254 nhà.

243.254 nhà không an toàn ở ven biển các tỉnh Nam Bộ

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm nay có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, từ gần sáng và ngày mai ở vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 6,0-8,0m; biển động dữ dội. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa): cấp 4.

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đề nghị Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết đặc biệt diễn biến bão RAI, chuyển bản tin dự báo, cảnh báo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, cơ quan truyền thông và người dân.

Các địa phương xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với bão RAI đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp; kích hoạt lực lượng xung kích cơ sở; kiểm đếm nhà yếu cụ thể từng hộ gia đình và xây dựng kế hoạch di dời; kiểm tra nơi ở công nhân, khu nhà trọ;

Xây dựng phương án bảo vệ các vị trí đê biển xung yếu; chủ động dừng thi công công trình; chủ động kế hoạch cấm biển; có kế hoạch đảm bảo an toàn của ngư dân ở nơi neo đậu trong điều kiện COVID-19; không để người dân trên các lồng bè khi bão đổ bộ; rà soát các khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sẵn sàng kế hoạch sơ tán dân.

Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo, phối hợp địa phương sẵn sàng phương án tiêu nước đệm bảo vệ sản xuất.

Bộ Công Thương, Tổng cục Thủy lợi kiểm tra vận hành hồ chứa, bám sát dự báo, cảnh báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia xây dựng kịch bản vận hành hồ chứa đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Siêu bão RAI. Ảnh Hải quân Mỹ

Không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm

Số lượng tàu thuyền trên biển hiện đang rất lớn (tàu cá, tàu vận tải), đề nghị Tổng cục Thủy sản, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin đến từng hộ gia đình chủ tàu, cương quyết không để tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; bắn pháo hiệu; kiểm tra nơi neo đậu.

Bộ Ngoại giao chuẩn bị công hàm gửi các quốc gia và vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho tàu Việt Nam vào trú tránh;

Bộ Giao thông vận tải thông tin tới tàu vận tải trong và ngoài nước, kể cả tàu đang neo đậu tại các cảng; kho bãi biết diễn biến của bão để chủ động ứng phó;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Thông tin Duyên hải, các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương tăng cường thông tin, truyền thông về diễn biến của bão và công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả.

Tăng cường lực lượng, tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.



CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ CÔNG AN CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ BÃO

Ngày 15/12, Văn phòng Bộ Công an có Công điện số 16/CĐ-V01 gửi Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các đơn vị: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Cục Cảnh sát giao thông; Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Cục Truyền thông Công an nhân dân; Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Công điện nêu rõ, áp thấp nhiệt đới phía Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là RAI, nhận định khoảng ngày 16-17/12 bão đi vào khu vực phía Nam Biển Đông là khu vực có số lượng lớn tàu thuyền và các hoạt động kinh tế trên biển, cường độ mạnh, khoảng ngày 19-20/12, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền và ven biển.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Văn phòng Bộ đề nghị Ban Chỉ huy Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công an và chính quyền địa phương về công tác ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp.

Theo dõi sát diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo an toàn cho nhân dân tại các khu vực nguy hiểm và công tác triển khai ứng phó của lực lượng Công an nhân dân.

Rà soát các phương án ứng phó với thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại các địa bàn cơ sở trong trường hợp bão có những diễn biến phức tạp, dự báo gây hậu quả khó lường cần phải chỉ đạo tập trung, tại chỗ để an dân, bảo vệ nhân dân, tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và người dân cũng như doanh trại, tài sản, trang thiết bị của lực lượng Công an nhân dân.

Tổ chức trực ban nghiêm túc, thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Bộ (SĐT: 069.2341042, 0913.555.323; Fax: 069.2341044).