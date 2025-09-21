Siêu bão Ragasa vào Biển Đông có thể mạnh như Yagi, tỉnh nào tâm điểm đổ bộ?

TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn) cho biết khoảng tối 22/9, siêu bão Ragasa sẽ di chuyển vào Biển Đông và trở thành cơn bão thứ 9 trong mùa bão năm 2025.

Cơ quan khí tượng Philippines đã đưa ra mức cảnh báo tác động lên mức 3, mức cao nhất đối với tác động của bão ở đất nước này.

Chiều 21/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin cập nhật về siêu bão Ragasa (cơn bão số 9) và các tác động.

Sau đó, bão di chuyển nhanh, khoảng 20km/h, cường độ bão cực đại có thể đạt cấp 16-17, giật trên cấp 17 trong ngày 22-23/9 khi còn trên Biển Đông.

Theo ông Lâm, đây là cường độ mạnh tương đương cường độ mạnh nhất của cơn bão số 3 (Yagi) năm 2024. Trong ngày 24/9, bão có khả năng suy yếu.

Đến khoảng sáng sớm 25/9, bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ với cường độ mạnh cấp 12-14, giật cấp 15-16.

Ông Lâm nhận định, trong ngày 25/9, bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh - Hà Tĩnh.

Dự báo kịch bản tác động

Theo TS. Hoàng Phúc Lâm, trong 2-3 ngày vừa qua, hầu hết các mô hình và các trung tâm dự báo bão của quốc tế và Việt Nam đều mô phỏng đây là cơn bão có hoàn lưu rất rộng, cường độ rất mạnh khi hoạt động trên Biển Đông, đạt cấp siêu bão, mạnh nhất trong khoảng ngày 22-23/9.