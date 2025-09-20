Siêu bão Ragasa: Từ đêm 22-9, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17

Đến 13 giờ ngày 21-9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22-9, bão cách đảo Luzon(Philippines) khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 15-16, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 -20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.