Siêu bão Ragasa: Từ đêm 22-9, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17

20/09/2025 17:23

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20-9, vị trí tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 129,1 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 730 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5-10 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 21-9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 22-9, bão cách đảo Luzon(Philippines) khoảng 220 km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 15-16, giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 -20 km/giờ và tiếp tục mạnh thêm.

Siêu bão Ragasa: Từ đêm 22-9, gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên cấp 17. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Đến 13 giờ ngày 23-9, bão trên vùng biển Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/giờ và đi vào Biển Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22-9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng cao 4-8m, vùng gần tâm bão trên 10m; biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Theo www.qdnd.vn
