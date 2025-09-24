Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) với lượng mưa xối xả, gây ngập lụt tại nhiều khu vực và khiến hơn 260 người mắc kẹt. Trước đó một ngày (22/9), cơn bão này cũng đã tấn công miền Bắc Philippines và Đài Loan, mang theo mưa to gió lớn, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Tại huyện Hoa Liên, nơi mưa lớn vẫn kéo dài trong ngày 23/9, một hồ chắn do sạt lở đất hình thành cách đây hàng thập kỷ đã vỡ gây ngập lụt một thị trấn gần đó.