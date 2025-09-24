Siêu bão Ragasa tàn phá Đài Loan (Trung Quốc): 30 người mất tích, 2 người tử vong và hàng trăm người mắc kẹt

24/09/2025 08:40

Ngày 23/9, lực lượng cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn Đài Loan (Trung Quốc) cho biết có ít nhất 30 người mất tích và 2 người tử vong tại huyện Hoa Liên.

Siêu bão Ragasa đã đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) với lượng mưa xối xả, gây ngập lụt tại nhiều khu vực và khiến hơn 260 người mắc kẹt. Trước đó một ngày (22/9), cơn bão này cũng đã tấn công miền Bắc Philippines và Đài Loan, mang theo mưa to gió lớn, buộc hàng nghìn người phải sơ tán.

Tại huyện Hoa Liên, nơi mưa lớn vẫn kéo dài trong ngày 23/9, một hồ chắn do sạt lở đất hình thành cách đây hàng thập kỷ đã vỡ gây ngập lụt một thị trấn gần đó.

Stranded cars are seen as mud covers a neighbourhood after water from a burst landslide dam flooded the area in Hualien on Sept 23.

Ảnh: AFP

Clip kinh hoàng trong siêu bão Ragasa: Dòng bùn cuồn cuộn đổ ập khiến cả thị trấn chìm trong biển nước, người dân bám cột điện cầu cứu- Ảnh 1.

“Ở một số nơi, nước dâng cao tạm thời tới tầng hai của nhà dân và gần bằng một tầng tại trung tâm thị trấn, hiện đã bắt đầu rút dần,” ông Lee Lung-sheng, Phó cục trưởng Cục Cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn huyện Hoa Liên, nói.

Ông Lee cho biết có khoảng 263 người bị mắc kẹt, phải di chuyển lên vùng cao hơn khi dòng sông bất ngờ dâng cao. “Họ hiện không gặp nguy hiểm trực tiếp, nhưng rất lo lắng vì nước vẫn còn cao” ông nói thêm.

Đồng thời, chính quyền cũng kêu gọi người dân ở yên tại chỗ chờ nước rút. Lực lượng cứu hộ đang tiến hành tìm kiếm và hỗ trợ.

Clip kinh hoàng trong siêu bão Ragasa: Dòng bùn cuồn cuộn đổ ập khiến cả thị trấn chìm trong biển nước, người dân bám cột điện cầu cứu- Ảnh 2.

Theo Cục Cứu hỏa Đài Loan (Trung Quốc), riêng khu vực phía đông đã ghi nhận gần 60 cm lượng mưa trong đợt bão này. Hình ảnh do Cơ quan Phòng cháy chữa cháy quốc gia công bố cho thấy đường phố ngập sâu, xe ô tô ngập một nửa thân, nhiều cây xanh bị bật gốc.

Trên toàn đảo, hơn 7.600 người phải sơ tán do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa. Trong đó, khoảng 3.100 người tại huyện Hoa Liên đã được di dời từ trước, tạm trú tại nhà người thân.

Đài Loan (Trung Quốc) thường xuyên hứng chịu bão nhiệt đới từ tháng 7 đến tháng 10 hằng năm. Hồi đầu tháng 7, bão Danas từng quét qua, khiến 2 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và đổ hơn 50 cm mưa xuống khu vực phía Nam chỉ trong một cuối tuần.

Nguồn: AFP, REUTERS

Phạm Trang

