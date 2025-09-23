Siêu bão Ragasa lớn hơn cả tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc căng thẳng

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào vùng ven biển từ TP Huệ Châu (tỉnh Quảng Đông) đến TP Văn Xương (tỉnh Hải Nam) từ rạng sáng đến chiều 24-9, với cường độ bão mạnh hoặc siêu bão.

Với bán kính vùng gió cấp 7 lên tới khoảng 500 km, bão Ragasa sẽ mang đến gió giật cực mạnh cấp 14-17, sóng cao từ 6-13 m và mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng.

Tờ The Paper đánh giá bão Ragasa có kích thước khổng lồ, lớn hơn cả toàn bộ tỉnh Quảng Đông, và dự kiến sẽ có sức tàn phá vượt qua bão Wipha (năm 2025) và bão Saola (năm 2023).

Cửa hàng ở Thâm Quyến dán băng keo hình chữ "X" lên cửa kính để chống bão. Ảnh: The Paper

Cửa kính được gia cố bằng ván gỗ và thùng chứa nước. Ảnh: The Paper

Các khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất và nguy cơ đặc biệt