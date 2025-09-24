Siêu bão Ragasa hướng về Quảng Ninh - Hải Phòng, rủi ro thiên tai cấp 3

Hà Nội có thể nằm trên tâm bão đi qua

Hồi 4h sáng nay (24/9), tâm siêu bão trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía đông. Cơn bão mạnh nhất thế giới năm nay vẫn đang duy trì cường độ cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong ngày và đêm nay, bão Ragasa sẽ di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ rất nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và bắt đầu bước vào chu kỳ suy yếu nhanh.

Đến 4h sáng 25/9, tâm bão trên vùng ven bờ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 150km về phía đông. Do ma sát với địa hình đất liền Trung Quốc, sau đó là khối không khí lạnh khô, bão còn khoảng cấp 11, giật cấp 13.

Dự báo trong ngày 25/9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ lên tới 25-30km/h, từ sáng 25/9, vùng mây bão bắt đầu tác động đến đất liền nước ta, trưa 25/9, tâm bão đổ bộ đất liền khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng với cường độ cấp 9, giật cấp 11.