Siêu bão Ragasa giữ cấp 17 nhiều giờ, cường độ cấp 12 khi vào biển Quảng Ninh - Ninh Bình

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra những đánh giá, nhận định về diễn biến siêu bão Ragasa.

Siêu bão Ragasa được Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phân loại là bão cực mạnh trong sáng nay 22/9, mạnh hơn so với Yagi năm 2024. Nguồn: NCHMF

Theo đó, các chuyên gia đánh giá, Ragasa là một siêu bão rất mạnh, khoảng chiều tối nay (22/9) đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm 2025.

“Đây là một trong 6 cơn bão mạnh nhất trong vòng 50 năm qua trên Biển Đông và khả năng vượt cường độ bão Yagi năm 2024”, ông Hưởng nói.

Được đánh giá là siêu bão rất mạnh nên hoàn lưu phía Tây, dù bão còn rất xa, nhưng vùng ven biển của Vịnh Bắc Bộ, thậm chí cả những khu vực biển phía Nam, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, An Giang,... có thể xuất hiện giông, lốc trước bão.