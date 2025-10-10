Siêu bán tải Ford giá gần 7 tỷ của đại gia Hà Nội sức kéo 15 tấn, dài gần 7 mét

Ford Ranger vốn là mẫu bán tải bán chạy nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, các mẫu xe “đàn anh” thuộc dòng F-Series cũng được đại gia Việt ưa chuộng, dù giá bán khá cao (từ 5-7 tỷ đồng). Chiếc Ford F-450 Super Duty này là một trong hai chiếc nhập khẩu về nước ta bởi đơn vị tư nhân, có giá gần 7 tỷ đồng lúc mua mới và thuộc sở hữu của một đại gia Hà Nội.

F-450 thuộc dải sản phẩm bán tải hạng nặng của hãng xe Mỹ, nâng cấp từ dòng F-150 với khung gầm, hệ thống treo có khả năng chịu tải lớn hơn. Kích thước chiều dài × rộng × cao của xe lần lượt là 6.761 × 2.438 × 2.057 mm, trục cơ sở 4.400 mm. Trọng lượng xe lên tới 3,9 tấn, riêng tải trọng xe khoảng 2,4 tấn.

Phần đầu xe hầm hố nhưng đơn giản. Mặt ca-lăng gồm hai thanh kim loại mạ crôm cỡ lớn. Cản trước tích hợp đèn sương mù và hai móc kéo. Nắp ca-pô được dập nổi nhiều đường gân, giúp xe thêm cơ bắp. Nóc xe có 5 đèn màu hổ phách, do quy định tại Mỹ bắt buộc xe có chiều rộng trên 2.032 mm phải có đèn nhận diện.