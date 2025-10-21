Si mê người phụ nữ hơn 17 tuổi, chàng trai TPHCM bất chấp tất cả để kết hôn

Cuộc gặp định mệnh

Cặp đôi quen nhau vào giữa năm 2023, khi Nguyễn Duy Sơn Khê (24 tuổi, TPHCM) là sinh viên năm cuối của ngành truyền thông, còn Trương Thị Thu Loan (41 tuổi, quê Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng) là nhân viên phụ trách livestream cho một công ty.

Cả hai quen nhau khi cùng tham gia một số sự kiện. Trong mắt Khê, chị Loan là người phụ nữ hoạt bát và đầy năng lượng.

Nhưng buổi tối hôm ấy thì khác, sau khi sự kiện kết thúc, chị Loan gục đầu ngồi khóc một mình nơi góc sảnh. Chứng kiến cảnh đó, Khê lại gần hỏi: “Chị vốn là người phụ nữ kiêu hãnh và tự tin, sao giờ lại ra nông nỗi này?”﻿

Cặp đôi lệch tuổi trải qua bao sóng gió để đến với nhau

Như người "chết đuối vớ được cọc", chị Loan mở lòng chia sẻ mọi chuyện với Khê. Chị đã có thời gian dài chống chọi với bệnh tật, đang gánh trên vai khoản nợ lớn cùng trách nhiệm chăm sóc cậu con trai học đại học và cô con gái 6 tuổi. Gánh nặng trên vai khiến chị ngộp thở, lâm vào bế tắc.

“Khê mới 24 tuổi nhưng khi trò chuyện với tôi, cậu ấy như một người đàn ông ngoài 40 tuổi vậy. Tôi cảm thấy sự chín chắn và vững chãi ở Khê”, chị Loan kể.

Còn với Khê, khoảnh khắc nhìn người phụ nữ đối diện rơi nước mắt khi kể về cuộc đời mình, cùng ánh mắt trầm tư, lo lắng khi gọi điện cho cô con gái nhỏ đang ở nhà một mình, anh biết - trái tim mình đã thuộc về người phụ nữ ấy.