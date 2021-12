Showbiz Việt phát sốt khi Thuỳ Tiên đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021

Your browser does not support the video tag.

Tối 4/12, người hâm mộ đã vỡ oà cảm xúc khi đại diện của Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021 - Miss Grand International 2021.