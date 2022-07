Showbiz Việt ăn mừng Kim Duyên đoạt Á hậu 2 Miss Supranational

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - chính thức khép lại. Ngôi vị cao nhất gọi tên Lalela Mswane - người đẹp đến từ Nam Phi.

Không khiến khán giả quê nhà phải thất vọng, Kim Duyên mang về thành tích Á hậu 2 chung cuộc. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay tại đấu trường nhan sắc này.





Kim Duyên đoạt ngôi vị Á hậu 2 Hoa hậu Siêu quốc gia 2022.

Clip: Khoảnh khắc đăng quang của Kim Duyên.

Thành tích quốc tế của Kim Duyên không chỉ khiến khán giả, mà còn nhiều đồng nghiệp phải tự hào.