Show về ly hôn hiếm có tại Trung Quốc

Văn hóa truyền thống của Trung Quốc vốn kiêng kỵ chia sẻ chuyện trong nhà, đặc biệt là các bê bối, ra ngoài. Họ có riêng một thành ngữ để khuyên răn, nhắc nhở nhau hạn chế “vạch áo cho người xem lưng”.

Do đó, See You Again, chương trình thực tế xoay quanh chuyện ly hôn, đã nhanh chóng tạo ra cơn sốt truyền thông tại xứ tỷ dân.

Nội dung của show này khá đơn giản. Ba đôi vợ chồng nổi tiếng đang gặp trục trặc với mối quan hệ được mời tham gia kỳ nghỉ kéo dài 18 ngày, trước khi đưa ra quyết định tiếp theo với cuộc hôn nhân, Sixth Tone đưa tin.

Các cặp tham gia đang trong tình trạng khác nhau: cân nhắc, đang hòa giải sau khi nộp đơn ly hôn và ly thân. Qua diễn biến tâm lý và hành động của họ, khán giả có thêm những góc nhìn mới về cuộc sống hôn nhân và tác động của đổ vỡ lên tâm lý người trong cuộc.

Phao cứu sinh cho tinh thần

Sức hút của See You Again trước hết đến từ việc khai thác nỗi buồn thầm kín của người nổi tiếng. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của show chắc chắn nằm ở cách khai thác thẳng thắn về xung đột gia đình.